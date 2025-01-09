Стало известно место сборной Казахстана в медальном зачете чемпионата мира по фристайлу

Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сегодня, 9 января, в рамках юниорского мирового первенства по фристайлу на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы завершились выступления в дисциплине могул.

Сборная Казахстана отметилась на чемпионате мира тремя медалями. Две из них принесла команде Анастасия Городко. Она выиграла золото в индивидуальном параллельном могуле и серебро в классическом могуле.

Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали "серебро" в соревнованиях среди смешанных команд.

В медальном зачете Казахстан закрепился на втором месте. Первое у Японии (две золотые и одна бронзовая награды). Третье удерживает за собой Чехия с одним "золотом".

Завтра, 10 января, в борьбу за награды выступят представители фристайл-акробатики.

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