Стало известно место сборной Казахстана в медальном зачете чемпионата мира по фристайлу

Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Сегодня, 9 января, в рамках юниорского мирового первенства по фристайлу на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы завершились выступления в дисциплине могул.
Сборная Казахстана отметилась на чемпионате мира тремя медалями. Две из них принесла команде Анастасия Городко. Она выиграла золото в индивидуальном параллельном могуле и серебро в классическом могуле.
Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали "серебро" в соревнованиях среди смешанных команд.
В медальном зачете Казахстан закрепился на втором месте. Первое у Японии (две золотые и одна бронзовая награды). Третье удерживает за собой Чехия с одним "золотом".
Завтра, 10 января, в борьбу за награды выступят представители фристайл-акробатики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2210049-stalo-izvestno-mesto-sbornoy-kazahstana-v-medalnom-zachete-chempionata-mira-po-fristaylu/