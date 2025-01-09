Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно место сборной Казахстана в медальном зачете чемпионата мира по фристайлу

Опубликовано:

Казахстанские могулисты Юлия Феклистова и Денис Раструба
Казахстанские могулисты Юлия Феклистова и Денис Раструба. Фото: FIS

Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сегодня, 9 января, в рамках юниорского мирового первенства по фристайлу на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы завершились выступления в дисциплине могул.

Сборная Казахстана отметилась на чемпионате мира тремя медалями. Две из них принесла команде Анастасия Городко. Она выиграла золото в индивидуальном параллельном могуле и серебро в классическом могуле.

Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали "серебро" в соревнованиях среди смешанных команд.

В медальном зачете Казахстан закрепился на втором месте. Первое у Японии (две золотые и одна бронзовая награды). Третье удерживает за собой Чехия с одним "золотом".

Завтра, 10 января, в борьбу за награды выступят представители фристайл-акробатики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2210049-stalo-izvestno-mesto-sbornoy-kazahstana-v-medalnom-zachete-chempionata-mira-po-fristaylu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie