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Сборная Казахстана по фристайлу выиграла третью медаль чемпионата мира в Алматы

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Казахстанская фристайлистка Юлия Феклистова
Юлия Феклистова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские фристайлисты попали на пьедестал в третий день юниорского чемпионата мира 2025 года, который принимает Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят на горнолыжном курорте "Шымбулак". В четверг был разыгран комплект медалей в параллельном могуле среди смешанных дуэтов.

Казахстанцы Юлия Феклистова и Денис Раструба дошли до финала, где уступили американцам Риз Чапделайн и Джие Коэну. Тройку призеров замкнули Анабель Аяд и Чейз Литтлфилд, также представляющие США.

Эта медаль стала третьей для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира. Ранее Анастасия Городко выиграла золото в индивидуальном параллельном могуле и серебро в классическом могуле.

Программу соревнований продолжат представители лыжной акробатики, которые будут состязаться 10 и 11 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2209833-sbornaya-kazahstana-po-fristaylu-vyigrala-tretyu-medal-chempionata-mira-v-almaty/

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