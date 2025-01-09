Сборная Казахстана по фристайлу выиграла третью медаль чемпионата мира в Алматы

Казахстанские фристайлисты попали на пьедестал в третий день юниорского чемпионата мира 2025 года, который принимает Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят на горнолыжном курорте "Шымбулак". В четверг был разыгран комплект медалей в параллельном могуле среди смешанных дуэтов.

Казахстанцы Юлия Феклистова и Денис Раструба дошли до финала, где уступили американцам Риз Чапделайн и Джие Коэну. Тройку призеров замкнули Анабель Аяд и Чейз Литтлфилд, также представляющие США.

Эта медаль стала третьей для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира. Ранее Анастасия Городко выиграла золото в индивидуальном параллельном могуле и серебро в классическом могуле.

Программу соревнований продолжат представители лыжной акробатики, которые будут состязаться 10 и 11 января.

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