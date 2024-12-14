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Опубликован календарь сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира по футболу

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Казахстанские футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Рамазан Каримов (слева направо)
Бахтиер Зайнутдинов и Рамазан Каримов (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Казахстанская федерация футбола опубликовала график матчей мужской национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ.

Жеребьевка квалификации прошла в пятницу. Сборная Казахстана попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

Отборочный цикл для этой пятерки стартует в марте и завершится в ноябре следующего года. Официальный календарь сборной Казахстана выглядит так:

22/23.03.2025. Уэльс — Казахстан. 00:45 (время Астаны)

25/26.03.2025. Лихтенштейн — Казахстан. 00:45

09.06.2025. Казахстан — Северная Македония. 19:00

04.09.2025. Казахстан — Уэльс. 19:00

07.09.2025. Бельгия — Казахстан. 23:45

10.10.2025. Казахстан — Лихтенштейн. 19:00

13.10.2025. Северная Македония — Казахстан. 23:45

15.11.2025. Казахстан — Бельгия. 19:00

Для гарантированного попадания на чемпионат мира необходимо занять первое место в группе. Команда, которая финиширует второй, примет участие в дополнительном раунде плей-офф за выход на турнир.

Ранее итоги жеребьевки прокомментировал главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2200586-opublikovan-kalendar-sbornoy-kazahstana-v-kvalifikacii-chempionata-mira-po-futbolu/

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