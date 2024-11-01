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Сборная Казахстана провела самый успешный чемпионат мира по борьбе в XXI веке: итоги турнира

Опубликовано:

Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: United World Wrestling

Чемпионат мира по видам борьбы 2024 года, который прошел в албанской Тиране, стал самым успешным для Казахстана в XXI веке, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году турнир проводился только в неолимпийских весовых категориях. Суммарно было разыграно 12 комплектов наград. Это не помешало сборной Казахстана показать лучший результат в новом столетии по качеству медалей.

Вторым в истории страны чемпионом мира по вольной борьбе стал Нуркожа Кайпанов. Серебряные награды выиграли "классик" Ержет Жарылкасын и Жамиля Бакбергенова. В общекомандном зачете Казахстан занял третье место, уступив только Японии и Азербайджану.

Это только второй чемпионат мира в XXI веке, на котором у национальной команды есть золотая медаль. В прошлом году сильнейшим стал "вольник" Ризабек Айтмухан, но две другие награды были бронзовыми.

Стоит отметить, что самым успешным по количеству медалей для сборной Казахстана был домашний чемпионат мира 2019 года — три серебра и пять бронз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2181489-sbornaya-kazahstana-provela-samyy-uspeshnyy-chempionat-mira-po-borbe-v-xxi-veke-itogi-turnira/

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