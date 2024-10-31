Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов стал победителем чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в дивизионе до 70 килограммов. Днем ранее он заработал путевку в финал, а в четверг боролся за золото.

Соперником Кайпанова по решающей схватке был японец Йошиносукэ Аояги. 26-летний казахстанец одержал победу со счетом 5:3 и стал вторым после Ризабека Айтмухана чемпионом мира по вольной борьбе в истории страны.

Ранее Кайпанов выигрывал серебро мирового первенства в 2019 году и дважды становился чемпионом Азии.

Сборная Казахстана завершила турнир в Тиране с тремя медалями. Серебро в столице Албании выиграли Жамиля Бакбергенова и "классик" Ержет Жарылкасын.

Четверг стал последним соревновательным днем на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях.

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