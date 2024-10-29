Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира

Опубликовано:

Казахстанский борец Ержет Жарлыкасын
Ержет Жарлыкасын. Фото: Kadir Caliskan/United World Wrestling via Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарылкасын провел схватку в финале чемпионата мира в Албании, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал вторым на турнире в албанской Тиране, где соревновались в неолимпийских весовых категориях. Казахстанский "классик" дошел до финала в дивизионе до 63 килограммов.

В решающей схватке он боролся против представителя Азербайджана Нихата Мамедли. Казахстанец первым заработал очко, но не удержал преимущество и потерпел поражение со счетом 1:6.

Таким образом, Ержет Жарылкасын принес стране первую медаль нынешнего чемпионата мира. Отметим, что 24-летний казахстанец в апреле этого года стал чемпионом Азии в той же весовой категории. На пьедестал чемпионата мира он попал впервые.

Ранее лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова пробилась в финал чемпионата мира в Тиране в весе до 72 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2180345-kazahstanskiy-borec-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie