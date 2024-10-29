Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарылкасын провел схватку в финале чемпионата мира в Албании, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал вторым на турнире в албанской Тиране, где соревновались в неолимпийских весовых категориях. Казахстанский "классик" дошел до финала в дивизионе до 63 килограммов.

В решающей схватке он боролся против представителя Азербайджана Нихата Мамедли. Казахстанец первым заработал очко, но не удержал преимущество и потерпел поражение со счетом 1:6.

Таким образом, Ержет Жарылкасын принес стране первую медаль нынешнего чемпионата мира. Отметим, что 24-летний казахстанец в апреле этого года стал чемпионом Азии в той же весовой категории. На пьедестал чемпионата мира он попал впервые.

Ранее лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова пробилась в финал чемпионата мира в Тиране в весе до 72 килограммов.

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