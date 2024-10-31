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Казахстанка Жамиля Бакбергенова выиграла четвертую медаль чемпионата мира по борьбе

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Казахстанская девушка-борец Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером чемпионата мира 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выиграла золото на турнире в албанской Тиране, где соревновались в неолимпийских весовых категориях.

Во вторник Бакбергенова заработала путевку в финал в дивизионе до 72 кг. В вечерней сессии в среду казахстанка боролась в решающей схватке против японки Ами Исии, которая на прошлой неделе выиграла молодежный чемпионат мира в весе до 68 кг.

Бакбергенова уступила в первой половине поединка (0:2). Во втором периоде она смогла на некоторое время выйти вперед, но в итоге все же потерпела поражение со счетом 6:8.

Таким образом, 28-летняя казахстанка стала четырехкратным призером чемпионатов мира. В этой весовой категории она трижды выигрывала серебро и один раз — бронзу. Кроме того, спортсменка является трехкратной чемпионкой Азии и серебряной медалисткой Азиады.

Для сборной Казахстана это вторая награда на турнире в Тиране. Ранее серебро выиграл отечественный представитель греко-римского стиля Ержет Жарылкасын.

31 октября, в заключительный день чемпионата мира в финале поборется казахстанский "вольник" Нуркожа Кайпанов, а забрать бронзу через утешительный раунд попробует Даулет Ергеш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2180903-kazahstanka-zhamilya-bakbergenova-vyigrala-chetvertuyu-medal-chempionata-mira-po-borbe/

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