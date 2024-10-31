Казахстанка Жамиля Бакбергенова выиграла четвертую медаль чемпионата мира по борьбе

Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером чемпионата мира 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выиграла золото на турнире в албанской Тиране, где соревновались в неолимпийских весовых категориях.

Во вторник Бакбергенова заработала путевку в финал в дивизионе до 72 кг. В вечерней сессии в среду казахстанка боролась в решающей схватке против японки Ами Исии, которая на прошлой неделе выиграла молодежный чемпионат мира в весе до 68 кг.

Бакбергенова уступила в первой половине поединка (0:2). Во втором периоде она смогла на некоторое время выйти вперед, но в итоге все же потерпела поражение со счетом 6:8.

Таким образом, 28-летняя казахстанка стала четырехкратным призером чемпионатов мира. В этой весовой категории она трижды выигрывала серебро и один раз — бронзу. Кроме того, спортсменка является трехкратной чемпионкой Азии и серебряной медалисткой Азиады.

Для сборной Казахстана это вторая награда на турнире в Тиране. Ранее серебро выиграл отечественный представитель греко-римского стиля Ержет Жарылкасын.

31 октября, в заключительный день чемпионата мира в финале поборется казахстанский "вольник" Нуркожа Кайпанов, а забрать бронзу через утешительный раунд попробует Даулет Ергеш.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.