Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 5 сентября

В четверг шестеро казахстанцев стартуют на Паралимпиаде-2024 в Париже. NUR.KZ представляет график соревнований с их участием по часовому поясу Астаны.

13:00. Пара плавание.

Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.

Категория SB11 — спортсмены с крайне низкой остротой зрения и/или отсутствием светоощущения.

Амир Муратбеков

Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.

Категория SB13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).

Нурдаулет Жумагали

13:00. Пара дзюдо.

Женщины, до 57 кг.

Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.

Альфия Тлеккабыл

Женщины, до 48 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Акмарал Науатбек

16:35. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 59 кг. Финал.

Станислав Шакиев

23:40. Пара легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал.

Категория F35 — Спортсмены с диплегией (умеренное поражение).

Еламан Жоламан

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