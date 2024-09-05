Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 5 сентября

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Нурдаулет Жумагали
Нурдаулет Жумагали. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

В четверг шестеро казахстанцев стартуют на Паралимпиаде-2024 в Париже. NUR.KZ представляет график соревнований с их участием по часовому поясу Астаны.

13:00. Пара плавание.

Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.

Категория SB11 — спортсмены с крайне низкой остротой зрения и/или отсутствием светоощущения.

Амир Муратбеков

Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.

Категория SB13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).

Нурдаулет Жумагали

13:00. Пара дзюдо.

Женщины, до 57 кг.

Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.

Альфия Тлеккабыл

Женщины, до 48 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Акмарал Науатбек

16:35. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 59 кг. Финал.

Станислав Шакиев

23:40. Пара легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал.

Категория F35 — Спортсмены с диплегией (умеренное поражение).

Еламан Жоламан

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157360-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-5-sentyabrya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie