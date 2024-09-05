Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 5 сентября

В четверг шестеро казахстанцев стартуют на Паралимпиаде-2024 в Париже. NUR.KZ представляет график соревнований с их участием по часовому поясу Астаны.
13:00. Пара плавание.
Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.
Категория SB11 — спортсмены с крайне низкой остротой зрения и/или отсутствием светоощущения.
Амир Муратбеков
Мужчины, 100 метров брассом. Квалификация.
Категория SB13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).
Нурдаулет Жумагали
13:00. Пара дзюдо.
Женщины, до 57 кг.
Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.
Альфия Тлеккабыл
Женщины, до 48 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Акмарал Науатбек
16:35. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 59 кг. Финал.
Станислав Шакиев
23:40. Пара легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал.
Категория F35 — Спортсмены с диплегией (умеренное поражение).
Еламан Жоламан
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157360-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-5-sentyabrya/