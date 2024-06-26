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Сборная Казахстана одолела действующих олимпийских чемпионов и завоевала золото чемпионата Азии

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Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем в командной дисциплине чемпионата Азии в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская команда в составе Руслана Курбанова, Ерлика Сертая, Эльмира Алимжанова и Вадима Шарлаимова в финале встречалась со сборной Японии. Японские шпажисты являются действующими олимпийскими чемпионами.

Схватка за золото континентального первенства завершилась со счетом - 40:34 в пользу казахстанских мушкетеров. Эта первая награда золотого отлива отечественных спортсменов с 2015 года.

В индивидуальной дисциплине несколькими днями ранее Ерлик Сертай завоевал бронзовую медаль. На третью ступень подиума также поднялись и мужская сборная Казахстана по фехтованию на сабле.

Напомним, национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие на летних Олимпийских играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2124609-sbornaya-kazahstana-odolela-deystvuyushchih-olimpiyskih-chempionov-i-zavoevala-zoloto-chempionata-azii/

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