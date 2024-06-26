Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Кувейте

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на сабле заняла третье место на проходящем в Кувейте чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию фехтованию РК.

Казахстанские саблисты в составе Саркисян Артема, Саттархан Назарбая, Куралбекулы Бакдаулет Набиева Жаната в борьбе за место в полуфинале, которое гарантировало бронзовую медаль, победили японцев со счетом 45-44. В битве за путевку в финал отечественные спортсмены уступили сборной Ирана со счетом 37/45.

Отметим, последний раз мужская сборная по сабле поднималась на пьедестал Чемпионата Азии в 2015 году.

Ранее, на континентальном первенстве в Кувейте бронзу принес представитель национальной сборной по фехтованию на шпаге Ерлик Сертай. Казахстанский спортсмен поделился своими впечатлениями после завоевания первой награды на взрослом уровне.

Чемпионат Азии по фехтованию продлится до 27 июня.

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