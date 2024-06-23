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Казахстанский спортсмен Ерлик Сертай стал бронзовым призером чемпионата Азии

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Ерлик Сертай
Ерлик Сертай. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Ерлик Сертай завоевал бронзовую медаль континентального первенства в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

В Кувейте продолжается чемпионат Азии по фехтованию. В очередной соревновательный день в битву за медали вступили казахстанские шпажисты.

В полуфинальной схватке казахстанец Ерлик Сертай уступил представителю Гонконга Хо Вай Хангу и таким образом стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2024.

Примечательно, что в битве за выход в полуфинал Ерлик встречался с другим казахстанцем, капитаном сборной Эльмиром Алимжановым.

Напомним, что мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге в составе Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова и Ерлика Сертая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2122554-kazahstanskiy-sportsmen-erlik-sertay-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-azii/

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