Казахстан завоевал еще одну медаль на мировом турнире по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар одержал победу в схватке за бронзовую медаль на турнире мировой серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Жубаназара в поединке в весовой категории до 81 килограмма стал представитель Швейцарии Аурелиен Бонферрони. Казахстанец смог провести эффектный прием и заработать иппон (досрочная победа). Таким образом, Абылайхан стал бронзовым призером Grand Slam в Астане.

Для казахстанского дзюдоиста это четвертая награда в карьере, ранее на его счету были серебро и две бронзы на турнирах серии "Большого шлема".

Отметим, после двух соревновательных дней на счету сборной Казахстана четыре медали: золото (Галия Тынбаева) и три бронзы (Елдос Сметов, Бахытжан Абдурахмонов и Абылайхан Жубаназар).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.