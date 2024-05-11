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Казахстан завоевал еще одну медаль на мировом турнире по дзюдо

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Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар одержал победу в схватке за бронзовую медаль на турнире мировой серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Жубаназара в поединке в весовой категории до 81 килограмма стал представитель Швейцарии Аурелиен Бонферрони. Казахстанец смог провести эффектный прием и заработать иппон (досрочная победа). Таким образом, Абылайхан стал бронзовым призером Grand Slam в Астане.

Для казахстанского дзюдоиста это четвертая награда в карьере, ранее на его счету были серебро и две бронзы на турнирах серии "Большого шлема".

Отметим, после двух соревновательных дней на счету сборной Казахстана четыре медали: золото (Галия Тынбаева) и три бронзы (Елдос Сметов, Бахытжан Абдурахмонов и Абылайхан Жубаназар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098856-kazahstan-zavoeval-eshche-odnu-medal-na-mirovom-turnire-po-dzyudo/

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