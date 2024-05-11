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Казахстанец завоевал бронзу на турнире серии Grand Slam в Астане

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Казахстанский дзюдоист Бахытжан Абдурахмонов
Казахстанский дзюдоист Бахытжан Абдурахмонов. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Казахстанский дзюдоист Бахтыжан Абдурахмонов одержал победу в схватке за бронзовую медаль на домашнем турнире мировой серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке за бронзу в весовой категории до 73 килограммов казахстанский дзюдоист одолел ирландца Джошуа Грина. За данную победу Абдурахмонов получит 500 рейтинговых очков.

Бронзовая медаль Grand Slam в Астане является первой наградой в карьере казахстанца.

Напомним, в первый день соревнований лучших дзюдоистов планеты чемпионкой стала казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева. Она также рассказала, кому посвятила свою медаль.

Впервые за долгое время бронзовой медалью на турнире мировой серии отметился и звезда казахстанского дзюдо Елдос Сметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098841-kazahstanec-zavoeval-bronzu-na-turnire-serii-grand-slam-v-astane/

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