Звезда казахстанского дзюдо стал бронзовым призером Grand Slam в Астане

Двукратный олимпийский призер по дзюдо из Казахстана Елдос Сметов одержал победу в схватке за бронзовую медаль на турнире мировой серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником Сметова по казахстанскому татами стал представитель Азербайджана Абиль Юсифов. Они оспаривали бронзу в весовой категории до 60 килограммов.
С первых минут казахстанец активно атаковал. За сорок секунд до окончания схватки Сметов заработал вазари, а через несколько секунд и вовсе смог удержать соперника. Таким образом, досрочная победа самого титулованного дзюдоиста сборной Казахстана.
Это вторая медаль среди казахстанских дзюдоистов в первый день соревнований в Астане.
Ранее представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева одержала победу в финале домашнего Grand Slam и стала чемпионкой турнира.
Grand Slam в Астане является последним этапом Гран-при перед летними Олимпийскими играми в Париже. Во многом именно от итогов выступления на казахстанском татами будет зависеть судьба путёвок на главные старты четырехлетия. Общий призовой фонд турнира составит более 150 000 евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098502-zvezda-kazahstanskogo-dzyudo-stal-bronzovym-prizerom-grand-slam-v-astane/