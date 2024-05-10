Звезда казахстанского дзюдо стал бронзовым призером Grand Slam в Астане

Двукратный олимпийский призер по дзюдо из Казахстана Елдос Сметов одержал победу в схватке за бронзовую медаль на турнире мировой серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Сметова по казахстанскому татами стал представитель Азербайджана Абиль Юсифов. Они оспаривали бронзу в весовой категории до 60 килограммов.

С первых минут казахстанец активно атаковал. За сорок секунд до окончания схватки Сметов заработал вазари, а через несколько секунд и вовсе смог удержать соперника. Таким образом, досрочная победа самого титулованного дзюдоиста сборной Казахстана.

Это вторая медаль среди казахстанских дзюдоистов в первый день соревнований в Астане.

Ранее представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева одержала победу в финале домашнего Grand Slam и стала чемпионкой турнира.

Grand Slam в Астане является последним этапом Гран-при перед летними Олимпийскими играми в Париже. Во многом именно от итогов выступления на казахстанском татами будет зависеть судьба путёвок на главные старты четырехлетия. Общий призовой фонд турнира составит более 150 000 евро.

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