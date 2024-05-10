Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мирового турнира в Астане

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева одержала победу в финале домашнего Grand Slam и стала чемпионкой турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Тынбаевой в весовой категории до 48 килограммов была 29-летняя российская дзюдоистка Сабина Гилязова. С первых минут казахстанская спортсменка провела эффектный прием и заработала вазари. Россиянка же получила предупреждение.

По ходу всей схватки Тынбаева продолжала атаковать. В концовке она и вовсе оформила иппон (досрочная победа). Таким образом, спортсменка принесла первую медаль казахстанской сборной на домашнем турнире.

Для 24-летней Галии Тынбаевой это первое золото на турнирах мировой серии Grand Slam.

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