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Чемпионка Grand Slam из Казахстана рассказала, кому посвятила свою медаль

Опубликовано:

Галия Тынбаева
Галия Тынбаева. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева, которая впервые в карьере стала чемпионкой Grand Slam, поделилась, кому посвятила свою победу на домашнем турнире, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Тынбаева в финальной схватке в весовой категории до 48 килограммов одолела российскую спортсменку Сабину Гилязову.

"Я хотела завоевать медаль на таком турнире. Буквально молилась. В итоге я вышла в финал, завоевала золото, исполнив мечту. Все мои сегодняшние соперницы были сильны. Особо отмечу Сабину Гилязову. В Ташкенте я ей уступила. Но сегодня победа досталась мне. Отдельное спасибо болельщикам. Это было невероятно. Такая сильная поддержка. И такая искренняя. 
Победу и медаль посвящаю родителям. Они были со мной и в радости, и в сложные моменты. Впереди чемпионат мира. Надеюсь, получится взять медаль и там", - сказала Галия.

Ранее о своем выступлении высказался бронзовый призер турнира мировой серии Grand Slam в Астане Елдос Сметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098583-chempionka-grand-slam-iz-kazahstana-rasskazala-komu-posvyatila-svoyu-medal/

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