Казахстанские дзюдоисты выиграли медаль чемпионата Азии в командном турнире

Сборная Казахстана по дзюдо попала на пьедестал командных соревнований в заключительный день чемпионата Азии, который принимал Гонконг, передает NUR.KZ.

Представители республики в противостоянии за бронзу соперничали с Туркменистаном. Казахстанцы в итоге одержали победу со счетом 4:2. Все четыре успешные схватки они завершили досрочно — иппоном.

За сборную Казахстана в командных соревнованиях выступали Екатерина Токарева (весовая категория до 70 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Ерасыл Кажибаев (свыше 100 кг), Бакыт Кусакбаева (до 57 кг) и Данияр Шамшаев (до 73 кг).

Таким образом, казахстанцы завершили чемпионат Азии с четырьмя бронзовыми медалями. В индивидуальных соревнованиях их ранее выиграли Галия Тынбаева (до 48 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).

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