Казахстанская дзюдоистка оформила досрочную победу и стала призером чемпионата Азии

Эсмигуль Куюлова выиграла бронзу на чемпионате Азии под дзюдо, который проходит в Гонконге, и принесла сборной Казахстана третью медаль на турнире, передает NUR.KZ.
В весовой категории до 63 килограммов спортсменка выбыла на ранней стадии, но победила в утешительном раунде и получила возможность побороться за бронзу. В медальной схватке Куюловой противостояла Зульхимар Дашкинова из Туркменистана.
Казахстанка вела со счетом 1:0, а на последних секундах оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.
Для 21-летней Куюловой это первая медаль взрослых чемпионатов Азии. В прошлом году она выиграла бронзу на Азиатских играх, а еще ранее становилась победительницей молодежного континентального первенства.
Еще одна медальная схватка в воскресенье завершилась поражением казахстанца. Абылайхан Жубаназар в весовой категории до 81 килограмма досрочно иппоном уступил таджикистанцу Сомону Махмадбекову и не смог выиграть бронзу.
В первый день турнира в Гонконге третье место на пьедестале заняли казахстанцы Галия Тынбаева и Жанарыс Рахметкали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088464-kazahstanskaya-dzyudoistka-oformila-dosrochnuyu-pobedu-i-stala-prizerom-chempionata-azii/