Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская дзюдоистка оформила досрочную победу и стала призером чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова
Эсмигуль Куюлова. Фото: Международная федерация дзюдо

Эсмигуль Куюлова выиграла бронзу на чемпионате Азии под дзюдо, который проходит в Гонконге, и принесла сборной Казахстана третью медаль на турнире, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 63 килограммов спортсменка выбыла на ранней стадии, но победила в утешительном раунде и получила возможность побороться за бронзу. В медальной схватке Куюловой противостояла Зульхимар Дашкинова из Туркменистана.

Казахстанка вела со счетом 1:0, а на последних секундах оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.

Для 21-летней Куюловой это первая медаль взрослых чемпионатов Азии. В прошлом году она выиграла бронзу на Азиатских играх, а еще ранее становилась победительницей молодежного континентального первенства.

Еще одна медальная схватка в воскресенье завершилась поражением казахстанца. Абылайхан Жубаназар в весовой категории до 81 килограмма досрочно иппоном уступил таджикистанцу Сомону Махмадбекову и не смог выиграть бронзу.

В первый день турнира в Гонконге третье место на пьедестале заняли казахстанцы Галия Тынбаева и Жанарыс Рахметкали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088464-kazahstanskaya-dzyudoistka-oformila-dosrochnuyu-pobedu-i-stala-prizerom-chempionata-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.