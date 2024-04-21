Казахстанская дзюдоистка оформила досрочную победу и стала призером чемпионата Азии

Эсмигуль Куюлова выиграла бронзу на чемпионате Азии под дзюдо, который проходит в Гонконге, и принесла сборной Казахстана третью медаль на турнире, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 63 килограммов спортсменка выбыла на ранней стадии, но победила в утешительном раунде и получила возможность побороться за бронзу. В медальной схватке Куюловой противостояла Зульхимар Дашкинова из Туркменистана.

Казахстанка вела со счетом 1:0, а на последних секундах оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.

Для 21-летней Куюловой это первая медаль взрослых чемпионатов Азии. В прошлом году она выиграла бронзу на Азиатских играх, а еще ранее становилась победительницей молодежного континентального первенства.

Еще одна медальная схватка в воскресенье завершилась поражением казахстанца. Абылайхан Жубаназар в весовой категории до 81 килограмма досрочно иппоном уступил таджикистанцу Сомону Махмадбекову и не смог выиграть бронзу.

В первый день турнира в Гонконге третье место на пьедестале заняли казахстанцы Галия Тынбаева и Жанарыс Рахметкали.

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