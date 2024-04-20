Казахстанские дзюдоистки разыграли медаль чемпионата Азии между собой

Две казахстанские дзюдоистки Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева провели очную схватку за бронзу на чемпионате Азии, который принимает Гонконг, передает NUR.KZ

Спортсменки боролись в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова ранее проиграла в полуфинале, а Тынбаева пробилась в медальную схватку через утешительный раунд.

Очное противостояние соотечественниц получилось конкурентным. Тынбаева в итоге выиграла со счетом 1:0 и стала бронзовым призером соревнований. Это первая медаль сборной Казахстана на нынешнем чемпионате Азии по дзюдо.

24-летняя Тынбаева впервые попала на пьедестал континентального первенства. При этом в мировом рейтинге в своей категории она занимает 23-е место, а Абужакынова — четвертое.

У мужчин в весе до 60 килограммов казахстанец Нурканат Серикбаев остановился в шаге от медали. В схватке за бронзу он досрочно проиграл иппоном представителю Монголии Цогт-Очиру Бямбажаву. Другой казахстанец Елдос Сметов в этой категории выбыл на стадии 1/4 финала.

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