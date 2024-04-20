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Два казахстанца в очной схватке оспорили медаль чемпионата Азии по дзюдо

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Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали
Жанарыс Рахметкали. Фото: Эмануэле ди Феличиантонио / Международная федерация дзюдо

Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали провели очную медальную схватку на чемпионате Азии, который принимает Гонконг, передает NUR.KZ.

Оба спортсмена проиграли полуфиналы в весовой категории до 66 килограммов. В поединке за бронзу соотечественники сошлись лицом к лицу.

За четыре минуты дзюдоисты не открыли счет. В дополнительное время решающее очко заработал Рахметкали, которому и досталась бронзовая награда.

Для 21-летнего спортсмена это первая медаль взрослого континентального первенства. В прошлом году он выиграл молодежный чемпионат Азии. В мировом рейтинге своей категории Рахметкали на данный момент занимает 74-е место, Кыргызбаев — 19-е.

Для сборной Казахстана медаль стала второй на турнире в Гонконге. Ранее бронзу в весовой категории до 48 килограммов также разыграли две казахстанки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088236-dva-kazahstantsa-v-ochnoy-shvatke-osporili-medal-chempionata-azii-po-dzyudo/

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