Два казахстанца в очной схватке оспорили медаль чемпионата Азии по дзюдо

Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали провели очную медальную схватку на чемпионате Азии, который принимает Гонконг, передает NUR.KZ.

Оба спортсмена проиграли полуфиналы в весовой категории до 66 килограммов. В поединке за бронзу соотечественники сошлись лицом к лицу.

За четыре минуты дзюдоисты не открыли счет. В дополнительное время решающее очко заработал Рахметкали, которому и досталась бронзовая награда.

Для 21-летнего спортсмена это первая медаль взрослого континентального первенства. В прошлом году он выиграл молодежный чемпионат Азии. В мировом рейтинге своей категории Рахметкали на данный момент занимает 74-е место, Кыргызбаев — 19-е.

Для сборной Казахстана медаль стала второй на турнире в Гонконге. Ранее бронзу в весовой категории до 48 килограммов также разыграли две казахстанки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.