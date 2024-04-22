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Казахстанские дзюдоисты остановились в шаге от медалей в последний день чемпионата Азии

Опубликовано:

Нұрлыхан Шархан
Нұрлыхан Шархан. Фото: Ұлттық Олимпиада комитеті

В понедельник в Гонконге завершился чемпионат Азии по дзюдо. Казахстанские спортсмены в заключительный день не смогли попасть на пьедестал, передает NUR.KZ.

Двое представителей республики не дошли до финалов, но приняли участие в схватках за бронзу. В весовой категории до 100 килограммов Нурлыхан Шархан боролся за медаль с таджикистанцем Джахонгиром Маджидовым. Упорное противостояние зашло в дополнительное время, где решающее очко заработал соперник казахстанца.

У женщин в весовой категории до 78 килограммов в шаге от пьедестала остановилась Аруна Жангельдина. В схватке за бронзу казахстанка иппоном досрочно проиграла Хуслен Отгонбаяр из Монголии.

Таким образом, в активе национальной сборной осталось три бронзовые медали чемпионата Азии. Их выиграли Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088977-kazahstanskie-dzyudoisty-ostanovilis-v-shage-ot-medaley-v-posledniy-den-chempionata-azii/

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