Причину смерти олимпийского чемпиона Мухамбета Куатбека в США озвучили в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге озвучил причину смерти олимпийского чемпиона из Казахстана Мухамбета Куатбека, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что 19 марта в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным городской судебно-медицинской экспертизы Филадельфии, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию", – добавил он.

По его словам, консул Казахстана находится в контакте с родственниками погибшего. Сейчас идут приготовления по доставке тела в Казахстан.

Отметим, что Мухамбет Куатбек являлся участником юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай) в 2014 году, где взял "золото", победив в финале американского борца. Куатбек также был чемпионом Азии среди юниоров, бронзовым призером юношеского чемпионата мира.

Напомним также, что вчера не стало 52-летнего Василия Уткина – известного российского комментатора и спортивного журналиста. Позже в СМИ назвали предварительную причину его смерти – тромбоэмболия легочной артерии. По предоставленным данным, Уткин скончался в кардиологическом отделении московской больницы имени Николая Пирогова.