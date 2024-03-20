Казахстанский Олимпийский чемпион Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет

Казахстанский борец вольного стиля, Олимпийский чемпион Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на спортивный Instagram-паблик Bas Sport.

Причина смерти спортсмена пока не известна.

Информацию о смерти спортсмена подтвердили в Stories в Instagram Федерации борьбы Казахстана, опубликовав архивное видео с финальной встречи казахстанца с американским соперником Датоном Фиксом в Нанкине.

Мухамбет Куатбек являлся участником юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай) в 2014 году, где взял "золото", победив в финале американского борца.

Куатбек также был чемпионом Азии среди юниоров, бронзовым призером юношеского чемпионата мира.

Накануне сообщалось о том, что в Москве на 53-м году жизни скончался известный российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин.

Позже СМИ назвали предварительную причину смерти Василия Уткина. Тромбоэмболию легочной артерии назвали предварительной причиной смерти российского спортивного журналиста.

В конце января также сообщалось о том, что скончался чемпион Азиатских игр, казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, который был женат на двукратной чемпионке мира по тяжелой атлетике Майе Манезе. Причина смерти не уточнялась.