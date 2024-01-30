Умер чемпион Азиатских игр, казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов

В понедельник, 29 января, ушел из жизни известный казахстанский спортсмен - тяжелоатлет Вячеслав Ершов, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Казахстана.

Сообщение о смерти Ершова появилось на Instagram-странице федерации.

Отмечается, что Ершов - чемпион Азиатских игр 2006 года, участник Чемпионатов мира, многократный чемпион Республики Казахстан.

"Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубочайшие соболезнования близким и родным Вячеслава, мы скорбим вместе с вами. Светлая память чемпиону", - говорится в сообщении.

Причина смерти Ершова не уточняется.

Отметим, Ершов был женат на двукратной чемпионке мира по тяжелой атлетике Майе Манезе. Они познакомились в 2008 году во время выступлений за Казахстан. Между спортсменами возникла симпатия и вскоре они поженились. У пары родился сын по имени Арсений