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Умер чемпион Азиатских игр, казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов

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Вячеслав Ершов
Вячеслав Ершов. Фото: instagram.com/wf_rk

В понедельник, 29 января, ушел из жизни известный казахстанский спортсмен - тяжелоатлет Вячеслав Ершов, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Казахстана.

Сообщение о смерти Ершова появилось на Instagram-странице федерации.

Отмечается, что Ершов - чемпион Азиатских игр 2006 года, участник Чемпионатов мира, многократный чемпион Республики Казахстан.

"Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубочайшие соболезнования близким и родным Вячеслава, мы скорбим вместе с вами. Светлая память чемпиону", - говорится в сообщении.

Причина смерти Ершова не уточняется.

Отметим, Ершов был женат на двукратной чемпионке мира по тяжелой атлетике Майе Манезе. Они познакомились в 2008 году во время выступлений за Казахстан. Между спортсменами возникла симпатия и вскоре они поженились. У пары родился сын по имени Арсений

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2058135-umer-chempion-aziatskih-igr-kazahstanskiy-tyazheloatlet-vyacheslav-ershov/

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