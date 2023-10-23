Давид Дегтярев принес Казахстану первую золотую медаль Азиатских Пара игр

Представитель сборной Казахстана в пара пауэрлифтинге Давид Дегтярев стал чемпионом IV летних Азиатских Пара играх в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Казахстанец выступает в весовой категории до 54 килограммов. Давид смог поднять штангу весом 187 килограммов.

Второе место досталось китайскому спортсмену с результатом 185 килограммов. Замкнул пьедестал почета пауэрлифтер из Вьетнама, поднявший вес 184 килограмма.

"Выдающийся результат! Поздравляю Давида с этим важным для любого спортсмена достижением! Уверен, это не последний подобный успех для него", - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Напомним, ранее копилку сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными и бронзовой медалью.

Напомним, вчера прошла официальная церемония открытия IV Азиатских пара игр. От Казахстана выступят 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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