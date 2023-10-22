В Китае прошла церемония открытия IV Азиатских Пара игр

Церемония открытия IV Азиатских Пара игр в Китае состоялась на олимпийском стадионе «Большой Лотос» в городе Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

На открытии игр честь держать государственный флаг Казахстана был удостоен серебряный призер чемпионата Азии по волейболу сидя Жангали Суйеуов и чемпион международных соревнований по пара настольному теннису Алтынай Ержанкызы.

Церемония открытия Азиатских Пара игр. Фото: Пресс-служба паралимпийского комитета Казахстана

«Участие пара спортсменов в таком значимом событии – это большая победа. Их выдающиеся результаты стали возможными благодаря неослабевающему усердию и страсти к спорту», - поддержал национальную сборную министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Сборная Казахстана на церемонии открытия Азиатских Пара игр. Фото: Пресс-служба паралимпийского комитета Казахстана

Напомним, что в соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Нашу страну будут представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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