В Китае прошла церемония открытия IV Азиатских Пара игр

Церемония открытия IV Азиатских Пара игр в Китае состоялась на олимпийском стадионе «Большой Лотос» в городе Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
На открытии игр честь держать государственный флаг Казахстана был удостоен серебряный призер чемпионата Азии по волейболу сидя Жангали Суйеуов и чемпион международных соревнований по пара настольному теннису Алтынай Ержанкызы.
«Участие пара спортсменов в таком значимом событии – это большая победа. Их выдающиеся результаты стали возможными благодаря неослабевающему усердию и страсти к спорту», - поддержал национальную сборную министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Напомним, что в соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Нашу страну будут представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042079-v-kitae-proshla-tseremoniya-otkrytiya-iv-aziatskih-para-igr/