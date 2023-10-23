Серебро и бронза: казахстанские пара спортсмены принесли первые медали Азиатских игр

Казахстанские спортсмены Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева стали призерами IV летних Азиатских пара игр в китайском Ханчжоу в пара каноэ, передает NUR.KZ

Представительница Казахстана в дисциплине пара каноэ Жаныл Балтабаева принесла в копилку сборной первую медаль Азиатских игр. Она завоевала бронзу в индивидуальной программе на дистанции 200 метров. Первые два места заняли пара атлеты из Узбекистана и Китая.

Жаныл Балтабаева - бронзовый призер Азиатских пара игр. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

Вторую медаль в актив казахстанской команды принес Бибарыс Спатай. В этой же дисциплине по пара каноэ он занял второе место. Его результат 43.601 секунды.

Бибарыс Спатай- серебряный призер Азиатских пара игра. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

Напомним, вчера прошла официальная церемония открытия IV Азиатских пара игр. От Казахстана выступят 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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