Серебро и бронза: казахстанские пара спортсмены принесли первые медали Азиатских игр

Казахстанские спортсмены Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева стали призерами IV летних Азиатских пара игр в китайском Ханчжоу в пара каноэ, передает NUR.KZ
Представительница Казахстана в дисциплине пара каноэ Жаныл Балтабаева принесла в копилку сборной первую медаль Азиатских игр. Она завоевала бронзу в индивидуальной программе на дистанции 200 метров. Первые два места заняли пара атлеты из Узбекистана и Китая.
Вторую медаль в актив казахстанской команды принес Бибарыс Спатай. В этой же дисциплине по пара каноэ он занял второе место. Его результат 43.601 секунды.
Напомним, вчера прошла официальная церемония открытия IV Азиатских пара игр. От Казахстана выступят 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042121-serebro-i-bronza-kazahstanskie-para-sportsmeny-prinesli-pervye-medali-aziatskih-igr/