Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских пара игр

Представительница сборной Казахстана по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль Азиатских пара игр в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Еще одна медаль в активе сборной Казахстана на IV летних Азиатских пара играх. Ее принесла Турсынай Кабыл.

Турсынай Кабыл - серебряный призер Азиатских пара игр. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 41 килограмма в пара пауэрлифтинге, завоевала серебряную медаль. Она подняла штангу весом 87 килограммов. Казахстанская атлетка уступила только спортсменке из Китая.

Турсынай Кабыл - серебряный призер Азиатских пара игр. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

Ранее, первые две медали разного достоинства принесли спортсмены в пара каноэ. Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева завоевали серебро и бронзу соответственно.

Напомним, вчера прошла официальная церемония открытия IV Азиатских пара игр. От Казахстана выступят 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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