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30 лет независимости Казахстана

Автомобиль подарили Ризабеку Айтмухану за историческое для Казахстана "золото" (видео)

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Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта

Казахстанские бизнесмены подарили Ризабеку Айтмухану, взявшему "золото" на чемпионате мира-2023 по вольной борьбе, автомобиль, сообщил глава ассоциации Qazaq kures Самат Ергалиев в Instagram.

18 сентября в Белграде 19-летний Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

На этом же чемпионате мира другой казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

Отметим, для Казахстана победа стала исторической - Айтмухан стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

Вчера спортсменов с триумфом встретили в аэропорту Алматы - поприветствовать победителей пришли болельщики, журналисты и родные борцов.

К слову, согласно данным медиапортала МВД РК Polisia.kz, Ризабек Айтмухан является является военнослужащим Нацгвардии, службу он прходит в алматинской воинской части 5571 имени Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржан Момышұлы.

"Девять лет я тренировался. Сейчас еще до конца не осознаю, что стал чемпионом мира", - признавался сам Ризабек.

Рядовой Айтмухан является уроженцем села Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Призвался на срочную службу летом этого года в Алматы в ряды национальной гвардии РК, добавили в МВД.

За свою победу Ризабек получил 15 тыс. долларов (7 млн тенге), еще 15 тыс. долларов полагаются его тренерскому штабу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037632-avtomobil-podarili-rizabeku-aytmuhanu-za-istoricheskoe-dlya-kazahstana-zoloto-video/

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