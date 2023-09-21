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С триумфом домой: Ризабек Айтмухан вернулся в Казахстан (видео)

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Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Федерация по видам борьбы Казахстана

Чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана торжественно встретили в аэропорту Алматы после возвращения с мирового первенства в Сербии, сообщила Федерация по видам борьбы Казахстана

Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прибыл в Казахстан. В аэропорту Алматы спортсмена ждали журналисты, болельщики и родные. Вместе с Ризабеком на родину также вернулся бронзовый призер Чемпионата мира в Сербии Азамат Даулетбеков.

Напомним, Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одолел Османа Нурмагомедова из Азербайджана. После победной схтваки он также заявил о том, что собирается поменять весовую категорию, чтобы выступить на Олимпийских играх в Париже.

Другой казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037547-s-triumfom-domoy-rizabek-aytmuhan-vernulsya-v-kazahstan-video/

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