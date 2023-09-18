Исторический момент: Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира по вольной борьбе

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Он выиграл финал в весовой категории до 92 килограммов.

В решающей схватке ему противостоял Осман Нурмагомедов из Азербайджана. Ризабек уступал по ходу встречи, однако сумел переломить ход встречи и одержать итоговую победу.

Кроме того, Ризабек Айтмухан стал первым казахстанцем в истории, кому удалось победить на ЧМ по вольной борьбе.

Добавим, что днем ранее бронзовой наградой отметился Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов). Он также завоевал олимпийскую квоту.

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