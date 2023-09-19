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Стало известно, сколько получит за победу на чемпионате мира Ризабек Айтмухан

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Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: uww.org

Первый чемпион мира по вольной борьбе в истории Казахстана Ризабек Айтмухан получит от государства пятнадцать тысяч долларов за золотую медаль мирового первенства в Сербии, передает NUR.KZ.

По указу правительства Республики Казахстан о премировании спортсменов за международные турниры, борец вольного стиля за золото получит 15 тысяч долларов (7 миллионов тенге). Еще 15 тысяч долларов (4,7 миллиона тенге) полагается тренерскому штабу чемпиона.

А вот другой казахстанский спортсмен, боец смешанных единоборств Куат Хамитов предложил премировать Ризабека в размере одного миллиона долларов.

Напомним, Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одолел Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Сейчас в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе есть 2 медали чемпионата мира в Белграде. Ранее Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037238-stalo-izvestno-skolko-poluchit-za-pobedu-na-chempionate-mira-rizabek-aytmuhan/

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