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Вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером ЧМ и завоевал олимпийскую лицензию

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Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: UWW/MB Media/Getty Images

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков поднялся на третью ступень пьедестала, передает NUR.KZ.

Он показал третий результат в весовой категории до 86 килограммов.

Победную схватку он провел против Магомеда Шарипова из Бахрейна. Казахстанский борец вырвал победу буквально в самой концовке встречи.

Победу в этом весе одержал американец Дэвид Моррис Тэйлор. Вторым финишировал иранец Хассан Яздани Черати. Еще одно третье место осталось за Майлзом Амином из Сан-Марино.

Таким образом, Даулетбеков завоевал лицензию на участие в Олимпиаде-2024. На ЧМ олимпийские квоты получат по пять борцов каждого вида (вольная, греко-римская, женская борьба) во всех олимпийских весовых категориях.

Добавим, что в финал вышел казахстанец Ризабек Айтмухан (до 92 кг). Он также стал обладателем лицензии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036966-volnik-azamat-dauletbekov-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-v-belgrade/

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