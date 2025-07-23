Спортсменам-трансгендерам в США запретили участие в Олимпийских играх

Олимпийский и Паралимпийский комитет США сообщил об обновлении политики безопасности спортсменов в связи с февральским указом Трампа касательно допуска трансгендеров к соревнованиям, передает NUR.KZ.

В своем заявлении USOPC сообщил, что комитет стремится обеспечить справедливость в спорте на всех уровнях.

"Рассматривая вопрос об участии в спорте, мы руководствуемся принципом справедливости. Несправедливо, если спортсмены не могут участвовать в спортивных соревнованиях из-за своей гендерной идентичности - участие в спорте должно быть доступно каждому. Точно так же несправедливо, если спортсмен сталкивается с неоправданными рисками безопасности на игровом поле или значительно сниженными шансами на успех в соревновательном спорте из-за физиологических особенностей, связанных с полом - обеспечение справедливости в спорте должно быть приоритетом для всех", - говорится в заявлении USOPC.

Подчеркивается необходимость научного подхода к участию трансгендеров в женских соревнованиях.

"Единственный способ добиться этого для всех полов, и особенно для трансгендеров, - опираться на реальные данные и научные доказательства, а не на идеологию. Это означает принятие научно обоснованных решений по каждому виду спорта и дисциплине как в олимпийском, так и в паралимпийском движении", - говорится в сообщении.

USOPC также ссылается на указ Трампа, подписанный в феврале этого года.

Напомним, что ранее президент США ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях.

"При администрации Трампа мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и девочек", - заявил тогда глава Белого дома.

Стоит также отметить, что американский президент в начале своего второго срока также заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

Еще напоимним, что в конце мая текущего года организация World Boxing сообщила о введении обязательного гендерного тестирования для определения соответствия спортсменов и спортсменок, желающих принять участие в соревнованиях.

Особое внимание было уделено скандалу с Иман Хелиф из Алжира. Ей не будет разрешено принимать участие в турнирах под эгидой World Boxing, пока спортсменка не пройдет соответствующее тестирование.

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