Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских видах спорта
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских видах спорта. В ходе предвыборной кампании он говорил о таком запрете, пишет ABC News.
Издание отмечает, что указ дает широкие полномочия в области сексуальной и спортивной политики федеральным агентствам, включая министерство юстиции.
Таким образом Трамп ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях.
Сообщается также, что указ потребует немедленного исполнения, в том числе в отношении школ и спортивных ассоциаций, которые отказывают женщинам в однополых видах спорта и однополых раздевалках.
Еще документ поручит генеральным прокурорам штатов определить лучшие практики для обеспечения выполнения этого требования.
Также отмечается, что в момент подписания указа президент находился в окружении спортсменок.
"При администрации Трампа мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и девочек", - заявил глава Белого дома.
Ранее Трамп пообещал запретить трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.
В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения вопросов, касающихся принадлежности к той или иной расе и гендеру, во все аспекты общественной и частной жизни.
Президент заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218334-tramp-zapretil-sportsmenam-transgenderam-uchastvovat-v-zhenskih-vidah-sporta/