Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских видах спорта

Опубликовано:

Дональд Трамп подписывает указ
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских видах спорта. В ходе предвыборной кампании он говорил о таком запрете, пишет ABC News.

Издание отмечает, что указ дает широкие полномочия в области сексуальной и спортивной политики федеральным агентствам, включая министерство юстиции.

Таким образом Трамп ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях.

Сообщается также, что указ потребует немедленного исполнения, в том числе в отношении школ и спортивных ассоциаций, которые отказывают женщинам в однополых видах спорта и однополых раздевалках.

Еще документ поручит генеральным прокурорам штатов определить лучшие практики для обеспечения выполнения этого требования.

Также отмечается, что в момент подписания указа президент находился в окружении спортсменок.

"При администрации Трампа мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и девочек", - заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп пообещал запретить трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения вопросов, касающихся принадлежности к той или иной расе и гендеру, во все аспекты общественной и частной жизни.

Президент заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218334-tramp-zapretil-sportsmenam-transgenderam-uchastvovat-v-zhenskih-vidah-sporta/