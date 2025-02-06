Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских видах спорта

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских видах спорта. В ходе предвыборной кампании он говорил о таком запрете, пишет ABC News.

Издание отмечает, что указ дает широкие полномочия в области сексуальной и спортивной политики федеральным агентствам, включая министерство юстиции.

Таким образом Трамп ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях.

Сообщается также, что указ потребует немедленного исполнения, в том числе в отношении школ и спортивных ассоциаций, которые отказывают женщинам в однополых видах спорта и однополых раздевалках.

Еще документ поручит генеральным прокурорам штатов определить лучшие практики для обеспечения выполнения этого требования.

Также отмечается, что в момент подписания указа президент находился в окружении спортсменок.

"При администрации Трампа мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и девочек", - заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп пообещал запретить трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения вопросов, касающихся принадлежности к той или иной расе и гендеру, во все аспекты общественной и частной жизни.

Президент заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.