Сборная Казахстана завершила Паралимпиаду-2024 с рекордным числом медалей

Все спортсмены сборной Казахстана выступили на Паралимпиаде-2024 в Париже. Суммарно национальная команда выиграла девять медалей, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу на Паралимпиаде выступили последние представители Казахстана. Бронзовые награды в дзюдо выиграли Зарина Райфова и Журкамырза Шукурбеков.
В результате национальная команда завершила Паралимпиаду-2024 с девятью медалями:
- два золота — Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (дзюдо);
- три серебра — Нурдаулет Жумагали (плавание), Ергали Шамей (дзюдо), Еркин Габбасов (пулевая стрельба);
- четыре бронзы — Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова (все — дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика, толкание ядра).
Сборная Казахстана установила собственный рекорд по числу наград высшей пробы и суммарному числу медалей. Ранее представители страны не выигрывали больше одного золота на летней или зимней Паралимпиаде. Прежнее лучшее достижение по суммарному количеству медалей было показано в Токио-2020 (пять наград).
На момент публикации Казахстан занимает 37-е место в общекомандном зачете. Окончательная позиция национальной сборной в этом рейтинге определится по итогам соревнований 8 сентября. В этот же день состоится церемония закрытия Паралимпиады-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158612-sbornaya-kazahstana-zavershila-paralimpiadu-2024-s-rekordnym-chislom-medaley/