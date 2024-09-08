Определилось место сборной Казахстана в общем зачете Паралимпиады-2024

В воскресенье на Паралимпиаде-2024 в Париже завершились последние соревнования. Сборная Казахстана заняла 39-е место в общем зачете, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр.

Национальные команды ранжировались в рейтинге по количеству золотых медалей. Вторым критерием было число серебряных наград, третьим — бронзовых.

Сборная Казахстана на Паралимпиаде-2024 установила собственный рекорд по количеству медалей высшей пробы (2). Также команда добилась лучшего в истории результата по общему числу наград (9).

В итоге Казахстан расположился на 39-й позиции общего зачета. Это лучший показатель национальной сборной в истории летних Паралимпийских игр.

Общий рейтинг выиграла команда Китая (94 золотых, 76 серебряных, 50 бронзовых медалей). Второе место заняла Великобритания (49-44-31), третье — США (36-42-27).

Топ-15 медального зачета Паралимпиады-2024. Фото: Olympics.com

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