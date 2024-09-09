Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Летние Паралимпийские игры в Париже официально объявлены закрытыми

Опубликовано:

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 в Париже
Церемония закрытия Паралимпиады-2024. Фото: Aitor Alcalde/Getty Images for IPC

В Париже прошла церемония закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года. Основной площадкой для торжественного мероприятия стал "Стад де Франс", передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье состоялись последние соревнования Паралимпиады-2024. По их завершении сформировался окончательный общекомандный зачет, где Казахстан занял 39-е место. При этом национальная команда в столице Франции показала рекордное выступление в истории страны.

На церемонии закрытия Паралимпиады прошло несколько творческих номеров. В рамках официальной части с прощальным словом выступил глава оргкомитета Тони Эстанге. Затем слово взял президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который поблагодарил участников и организаторов, после чего объявил Игры закрытыми.

Мэр Парижа Анн Идальго передала Паралимпийский флаг Карен Басс — своей коллеге из Лос-Анджелеса, где пройдут следующие летние Игры в 2028 году. В рамках церемонии продемонстрировали и кадры из американского города, где также организовали шоу-программу.

В заключительной части мероприятия в Париже несколько чемпионов символически погасили огонь Паралимпиады-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158836-letnie-paralimpiyskie-igry-v-parizhe-oficialno-obyavleny-zakrytymi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie