Летние Паралимпийские игры в Париже официально объявлены закрытыми

В Париже прошла церемония закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года. Основной площадкой для торжественного мероприятия стал "Стад де Франс", передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье состоялись последние соревнования Паралимпиады-2024. По их завершении сформировался окончательный общекомандный зачет, где Казахстан занял 39-е место. При этом национальная команда в столице Франции показала рекордное выступление в истории страны.

На церемонии закрытия Паралимпиады прошло несколько творческих номеров. В рамках официальной части с прощальным словом выступил глава оргкомитета Тони Эстанге. Затем слово взял президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который поблагодарил участников и организаторов, после чего объявил Игры закрытыми.

Мэр Парижа Анн Идальго передала Паралимпийский флаг Карен Басс — своей коллеге из Лос-Анджелеса, где пройдут следующие летние Игры в 2028 году. В рамках церемонии продемонстрировали и кадры из американского города, где также организовали шоу-программу.

В заключительной части мероприятия в Париже несколько чемпионов символически погасили огонь Паралимпиады-2024.

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