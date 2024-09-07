Дзюдоист Журкамырза Шукурбеков выиграл последнюю медаль сборной Казахстана на Паралимпиаде-2024

Журкамырза Шукурбеков последним из казахстанцев выступил на Паралимпиаде-2024 в Париже и выиграл бронзовую медаль в дзюдо, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен соревновался в весовой категории свыше 90 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушениями зрения.

Шукурбеков уступил в полуфинале и в вечерней сессии боролся за бронзу. Его соперником по медальной схватке был француз Насер Зоргани.

Казахстанец за минуту оформил иппон, то есть досрочную победу. 22-летний спортсмен взял бронзу на своей дебютной Паралимпиаде.

Шукурбеков последним из представителей Казахстана выступил на Играх-2024. Таким образом, национальная команда завершила Паралимпиаду с девятью медалями: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

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