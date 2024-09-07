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Дзюдоистка Зарина Райфова принесла сборной Казахстана еще одну медаль Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара дзюдоистка Зарина Райфова
Зарина Райфова. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанская дзюдоистка Зарина Райфова выиграла схватку за бронзовую медаль на Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка выступала в весовой категории свыше 70 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушениями зрения.

Райфова пробилась в медальную схватку через утешительный раунд. Награду она оспаривала с итальянкой Каролиной Костой — бронзовым призером Паралимпиады-2020.

Поединок завершился в дополнительное время. Коста получила третье сидо (предупреждение), что привело к ее поражению.

Для 33-летней Райфовой Паралимпиада-2024 стала дебютной. Ранее казахстанка поднималась на вторую ступень пьедестала на Азиатских играх.

Медаль Райфовой стала для национальной команды восьмой на Паралимпиаде в Париже. Казахстанцы выиграли два золота, а также по три серебряные и бронзовые награды.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158608-dzyudoistka-zarina-rayfova-prinesla-sbornoy-kazahstana-eshche-odnu-medal-paralimpiady-2024/

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