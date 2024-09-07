Казахстанские каноисты заняли второе и третье места в финальных заездах Паралимпиады-2024

Представители сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завершили выступление на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева не смогли пробиться в главные финалы своих дисциплин и приняли участие в утешительных финалах В.

Спатай занял третье место в заезде. В итоговом протоколе он расположился на 11-й позиции. Казахстанец соревновался в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров в категории KL2 для спортсменов с частичной функцией ног и туловища.

Балтабаева в своем утешительном финале финишировала на второй позиции. В общей таблице она стала 10-й. Казахстанка соревновалась в ва'а-одиночке на дистанции 200 метров в классе VL3, куда входят атлеты с полной функцией туловища и частичной функцией ног.

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