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Казахстанский пауэрлифтер занял шестое место на Паралимпиаде-2024

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Казахстанский пауэрлифтер Рахметжан Хамаев
Казахстанский пауэрлифтер Рахметжан Хамаев. Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Представитель сборной Казахстана по пауэрлифтингу Рахметжан Хамаев завершил выступление на Паралимпийских играх в Париже на шестом месте, передает корреспондент NUR.KZ.

37-летний казахстанский атлет выступал в весовой категории до 88 килограммов.

Спортсменам давалось три попытки для реализации лучшего результата. Так, Хамаев успешно поднял первый заявленный вес в 200 килограммов. Затем казахстанец попытал удачу с штангой весом 209 и 210 кг, но не смог реализовать попытки.

Таким образом, с лучшим результатом в 200 килограммов Рахметжан Хамаев расположился на шестом месте.

Золотую медаль в этом виде завоевал представитель Китая Йен Панпан. Он зафиксировал рекорд Паралимпиады, подняв штангу весом в 242 кг. Серебряным призером стал Мохаммед Элельфат. Его лучший результат 224 кг. Замкнул тройку призеров украинский пауэрлифтер Юрий Бабынец (214 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158569-kazahstanskiy-pauerlifter-zanyal-shestoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

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