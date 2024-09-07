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58-летняя казахстанка Раушан Койшибаева заняла четвертое место на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара пауэрлифтерша Раушан Койшибаева
Раушан Койшибаева. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанская пауэрлифтерша Раушан Койшибаева заняла четвертое место на Паралимпиаде-2024 в Париже и во второй раз подряд остановилась в шаге от пьедестала Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала в весовой категории до 73 килограммов. В зачет пошла ее вторая попытка, в которой Койшибаева подняла штангу весом 117 килограммов. Третий подход (123) получился неудачным.

Казахстанка заняла четвертое место. Победу одержала бразильянка Мариана Д'Андреа (148), которая установила новый паралимпийский рекорд. Серебро взяла узбекистанка Руза Кузиева (147), бронзу — турчанка Сибель Кэм (120).

Для Койшибаевой это третья Паралимпиада, на предыдущих Играх она выступала в дивизионе до 67 килограммов. В Рио-2016 казахстанка стала серебряным призером, в Токио-2020 заняла четвертое место.

На Паралимпиаде-2024 Койшибаева входит в число самых возрастных спортсменок национальной команды. Раньше нее родилась только пловчиха Зульфия Габидуллина.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158552-58-letnyaya-kazahstanka-raushan-koyshibaeva-zanyala-chetvertoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

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