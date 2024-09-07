Дзюдоист Ерлан Утепов уступил в утешительной схватке и не поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Ерлан Утепов не смог пробиться в поединок за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступает в категории J1, где соревнуются атлеты с полной потерей зрения. Соперником Утепова в утешительной схватке в весе до 90 килограммов был представитель Турции Онур Тастан — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

Оппонент активно начал поединок и сразу же смог завоевать одно очко вадза-ари. Затем Тастан продолжил удерживать лидерство и заработал второй вадза-ари, что позволило ему завершить схватку досрочно со счетом 10:0.

Таким образом, 36-летний Утепов не смог выйти в поединок за бронзовую награду Паралимпийских игр в Париже 2024 года. Ранее казахстанский призер Азиатских игр досрочно уступил в четвертьфинале бразильцу Вильянсу Силве де Араужо — серебряному медалисту Паралимпиады-2016.

Напомним, другая отечественная пара дзюдоистка Зарина Райфова смогла пробиться в медальную встречу за бронзу.

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