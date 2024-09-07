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Казахстанская дзюдоистка одержала досрочную победу и поборется за бронзу на Паралимпиаде в Париже

Опубликовано:

Казахстанская пара дзюдоистка Зарина Райфова
Зарина Райфова. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Казахстанская парадзюдоистка Зарина Райфова успешно выступила в утешительном раунде на летних Паралимпийских играх2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка соревнуется в весовой категории свыше 70 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушениями зрения.

В четвертьфинале она потерпела досрочное поражение от китаянки Ван Хунъюй — чемпионки мира и Азиатских игр.

В утешительном раунде весовой категории свыше 70 килограммов казахстанка встретилась с представительницей Австралии Тейлор Госенс.

Схватка продолжалась две минуты и 31 секунду. Райфовой удалось одержать досрочную победу иппоном.

Далее казахстанка встретится с итальянкой Каролиной Коста в поединке за бронзовую медаль Паралимпиады.

На данный момент в активе национальной команды уже имеются семь медалей, из них две золотых три серебряных и две бронзовых. Сборная Казахстана занимает 35-е место в общем зачете.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158548-kazahstanka-zarina-rayfova-oderzhala-dosrochnuyu-pobedu-i-budet-borotsya-za-bronzu-na-paralimpiade-v-parizhe/

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