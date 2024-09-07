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Казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукурбеков поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара дзюдоист Журкамырза Шукурбеков
Журкамырза Шукурбеков. Фото: Нургали Жумагазы / Дирекция развития спорта

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Журкамырза Шукурбеков поборется за бронзу на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступает в весовой категории свыше 90 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушениями зрения.

В четвертьфинале он досрочно одолел бразильца Серхио Фернандеса Жуниора. В полуфинале Шукурбеков встретился с грузином Ревазом Чикоидзе — серебряным призером прошлой Паралимпиады.

Судьба путевки в финал решилась за полторы минуты. Чикоидзе оформил иппон, то есть досрочную победу.

В вечерней сессии 7 сентября Шукурбеков поборется за бронзу с французом Насером Зоргани.

Напомним, ранее казахстанцы Галымжан Смагулулы и Бауыржан Арстанбеков лишились шансов на медали. Призеры Азиатских игр выступали в весе до 90 килограммов и уступили на предварительной стадии. Смагулулы боролся в классе J2, Арстанбеков — в классе J1 (полная слепота).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158531-kazahstanskiy-dzyudoist-zhurkamyrza-shukurbekov-poboretsya-za-bronzu-paralimpiady-2024/

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