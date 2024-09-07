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Призеры Азиатских игр из Казахстана выбыли с Паралимпиады-2024 после досрочных поражений

Опубликовано:

Казахстанский парадзюдоист Галымжан Смагулулы
Галымжан Смагулулы: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Представители мужской сборной Казахстана по дзюдо на летней Паралимпиаде-2024 в Париже Бауыржан Арыстанбеков и Галымжан Смагулулы потерпели поражения в первом раунде, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Оба спортсмена завершили свои выступления на предварительной стадии в весовой категории до 90 килограммов.

Галымжан Смагулулы в первой схватке класса J1, где принимают участие спортсмены с полной слепотой, уступил грузинскому пара атлету Лаше Кизилашвили.

Бауыржан Арыстанбеков в классе J2 (спортсмены с нарушением зрения) на старте проиграл иранцу Мусе Голамишафии.

Оба казахстанца потерпели досрочные поражения иппоном (0:10) и прекратили борьбу за медали.

Отметим, что в утешительный раунд весовой категории свыше 90 килограммов в классе J1 вышел казахстанец Ерлан Утепов. В четвертьфинале он уступил бразильцу Вильянсу Силве де Араужо. Победа в утешительной схватке позволит отечественному спортсмену побороться за бронзовую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158527-dvoe-kazahstanskih-dzyudoistov-ustupili-ipponom-v-pervom-raunde-na-paralimpiade-2024/

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