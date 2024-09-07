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Казахстанские каноисты выступят в финале В на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара каноист Бибарыс Спатай
Бибарыс Спатай. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Представители сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завершили борьбу за медали на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева в субботу стартовали в полуфиналах. Для продолжения борьбы за награды им нужно было попасть в топ-3 своих заездов.

Спатай занял четвертое место с результатом 45,47 секунды. Он выступает в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров в категории KL2 для спортсменов с частичной функцией ног и туловища.

Балтабаева финишировала в своем полуфинале на пятой позиции, показав время 1 минута 2,13 секунды. Она соревнуется в ва'а-одиночке на дистанции 200 метров в классе VL3, куда входят атлеты с полной функцией туловища и частичной функцией ног.

Оба казахстанца выступят в утешительных финалах В. Заезды, в которых не будут разыгрываться медали, также пройдут 7 сентября.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158525-kazahstanskie-kanoisty-vystupyat-v-finale-v-na-paralimpiade-2024/

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