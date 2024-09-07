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Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 7 сентября

Опубликовано:

Казахстанская пара пауэрлифтерша Раушан Койшибаева
Раушан Койшибаева. Фото: Международный паралимпийский комитет

В предпоследний день Паралимпиады-2024 на старт выйдут девять казахстанцев. Это будут последние соревнования с участием представителей республики. NUR.KZ приводит расписание по времени Астаны.

12:30. Пара дзюдо.

Мужчины, до 90 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Галымжан Смагулулы

Мужчины, свыше 90 кг.

Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.

Ерлан Утепов

Мужчины, до 90 кг.

Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.

Бауыржан Арстанбеков

Женщины, свыше 70 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Зарина Раифова

Мужчины, свыше 90 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Журкамырза Шукурбеков

13:10. Пара каноэ.

Мужчины, 200 метров, байдарка-одиночка. Полуфинал.

Категория KL2 — спортсмены с частичной функцией ног и туловища.

Бибарыс Спатай

Женщины, 200 метров, ва’а-одиночка. Полуфинал.

Категория VL3 — спортсмены с полной функцией туловища и частичной функцией ног.

Жаныл Балтабаева

15:00. Пара пауэрлифтинг. Женщины, вес до 73 кг. Финал.

Раушан Койшибаева

16:35. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 88 кг. Финал.

Рахметжан Хамаев

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158468-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-7-sentyabrya/

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