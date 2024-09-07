Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 7 сентября

В предпоследний день Паралимпиады-2024 на старт выйдут девять казахстанцев. Это будут последние соревнования с участием представителей республики. NUR.KZ приводит расписание по времени Астаны.
12:30. Пара дзюдо.
Мужчины, до 90 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Галымжан Смагулулы
Мужчины, свыше 90 кг.
Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.
Ерлан Утепов
Мужчины, до 90 кг.
Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.
Бауыржан Арстанбеков
Женщины, свыше 70 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Зарина Раифова
Мужчины, свыше 90 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Журкамырза Шукурбеков
13:10. Пара каноэ.
Мужчины, 200 метров, байдарка-одиночка. Полуфинал.
Категория KL2 — спортсмены с частичной функцией ног и туловища.
Бибарыс Спатай
Женщины, 200 метров, ва’а-одиночка. Полуфинал.
Категория VL3 — спортсмены с полной функцией туловища и частичной функцией ног.
Жаныл Балтабаева
15:00. Пара пауэрлифтинг. Женщины, вес до 73 кг. Финал.
Раушан Койшибаева
16:35. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 88 кг. Финал.
Рахметжан Хамаев
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158468-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-7-sentyabrya/