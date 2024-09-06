Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана завершила выступление на Играх-2024

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина не попала на пьедестал в своей последней дисциплине на Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка стартовала на дистанции 50 метров вольным стилем. Она выступает в категории S4, куда входят атлеты с минимальной слабостью рук, которые используют их в плавании, но не могут использовать ноги и туловище.

В решающем заплыве Габидуллина преодолела дистанцию за 43,75 секунды. Она финишировала последней, но из-за дисквалификации одной из соперниц заняла седьмое место.

Победу в этой дисциплине одержала американка Линн Смит. Она установила мировой рекорд в классе S3 (40,03 секунды). Серебро выиграла немка Таня Шольц, бронзу — австралийка Рейчел Уотсон.

Для Габидуллиной результат на дистанции 50 метров вольным стилем стал лучшим на Паралимпиаде-2024. На Играх в Париже 58-летняя казахстанка — самая возрастная спортсменка в составе национальной команды.

Напомним, в Рио-2016 Габидуллина стала первой паралимпийской чемпионкой в истории страны.

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